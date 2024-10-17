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Шакил О'Нил назвал фаворита нового сезона НБА
Не Бостон
Фото: instagram.com/shaq
Легендарный баскетболист Шакил О'Нил во время своего подкаста вступил в дискуссию и заявил, что "Милуоки Бакс" является фаворитом в новом сезоне-2024/2025.
Собеседник Шакила: на мой взгляд, фаворитом в новом сезоне остаётся "Бостон".
Шакил: оу, ты чертовски неправ, бро. В этом сезоне я с "Милуоки" и верю, что они будут чемпионами. Ты же не думаешь, что твой "Бостон" сможет обыграть "Бакс"?
Собеседник Шакила: мой ответ — Док Риверс (тренер "Милуоки").
Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября.
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