Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Предсезонные матчи. Лейкерс в овертайме побеждают Финикс, Милуоки уступает Далласу
Результаты контрольных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 17 на 18 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" – "Шарлотт"
121 – 116 после ОТ (29-25; 20-36; 24-24; 33-21; 15-10)
"Даллас" – "Милуоки"
109 – 84 (21-22; 33-16; 29-20; 26-26)
"Миннесота" – "Денвер"
126 – 132 (22-25; 37-43; 32-29; 35-35)
"Оклахома-Сити" – "Атланта"
104 – 99 (27-28; 22-23; 28-28; 27-20)
"Хьюстон" – "Сан-Антонио"
129 – 107 (31-31; 37-18; 37-32; 24-26)
"Финикс" – "Лейкерс"
122 – 128 после ОТ (30-35; 37-27; 23-20; 23-31; 9-15)
"Клипперс" – "Сакраменто"
113 – 91 (30-20; 35-18; 20-31; 28-22)
Популярное сейчас
- Игрок Шахтера узнал, что он не является отцом своего ребенка
- Месси - о своем будущем: Конец близок
- Орбан заявил, что План победы Зеленского его пугает и призвал Евросоюз начать переговоры с Россией
- В Лейкерс определились со следующей трансферной целью
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса