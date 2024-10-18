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НБА. Предсезонные матчи. Лейкерс в овертайме побеждают Финикс, Милуоки уступает Далласу

Баскетбол
Обновлено

Результаты контрольных матчей

НБА. Предсезонные матчи. Лейкерс в овертайме побеждают Финикс, Милуоки уступает Далласу

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Шарлотт"

121 – 116 после ОТ (29-25; 20-36; 24-24; 33-21; 15-10)

"Даллас" – "Милуоки"

109 – 84 (21-22; 33-16; 29-20; 26-26)

"Миннесота" – "Денвер"

126 – 132 (22-25; 37-43; 32-29; 35-35)

"Оклахома-Сити" – "Атланта"

104 – 99 (27-28; 22-23; 28-28; 27-20)

"Хьюстон" – "Сан-Антонио"

129 – 107 (31-31; 37-18; 37-32; 24-26)

"Финикс" – "Лейкерс"

122 – 128 после ОТ (30-35; 37-27; 23-20; 23-31; 9-15)

"Клипперс" – "Сакраменто"

113 – 91 (30-20; 35-18; 20-31; 28-22)

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