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Лидер Клипперс пропустит начало сезона НБА
В команде не будут спешить возвращать баскетболиста на площадку
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард и один из лидеров "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард пропустит неопределённый срок на старте нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации, так как продолжает восстановление после воспаления в правом колене. Об этом пишет ESPN US со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что "Клипперс" не будут форсировать возвращение игрока на площадку, чтобы исключить рецидив и гарантировать стабильное выступление игрока в течение всего сезона.
Леонард не принял участия ни в одном предсезонном матче "Клипперс". Регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября.
"Клипперс", в свою очередь, первую игру проведут с "Финикс Санз". Она состоится 24 октября.
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