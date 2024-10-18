Лидер Клипперс пропустит начало сезона НБА

Форвард и один из лидеров "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард пропустит неопределённый срок на старте нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации, так как продолжает восстановление после воспаления в правом колене. Об этом пишет ESPN US со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что "Клипперс" не будут форсировать возвращение игрока на площадку, чтобы исключить рецидив и гарантировать стабильное выступление игрока в течение всего сезона.

Леонард не принял участия ни в одном предсезонном матче "Клипперс". Регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября.

"Клипперс", в свою очередь, первую игру проведут с "Финикс Санз". Она состоится 24 октября.