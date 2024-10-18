Киев-Баскет с минимальным счетом обыграл Запорожье

Столичный Киев-Баскет с минимальной разницей обыграл Запорожье в стартовом матче второй игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги.

Запорожье не лучшим образом провело старт матча. Подопечные Валерия Плеханова сделали рывок 7:0, а дальше сумели выровнять игру и до конца на площадке была равная борьба.

За 35 секунд до конца матча Величко не попал дальний, но Андрей Хохоник подобрал мяч и заработал фол и попал два штрафных - +2 для Запорожья.

Теперь запорожцам надо было отзащищаться, чего им не удалось сделать. Запорожье взяло тайм-аут, но ни Николайчук, ни Кабанов броски на победу не попали.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Запорожье 72:71 (19:18, 18:17, 20:19, 15:17)