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Киев-Баскет с минимальным счетом обыграл Запорожье

Баскетбол

Интрига была жива до конца матча

Киев-Баскет с минимальным счетом обыграл Запорожье

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

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Столичный Киев-Баскет с минимальной разницей обыграл Запорожье в стартовом матче второй игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги.

Запорожье не лучшим образом провело старт матча. Подопечные Валерия Плеханова сделали рывок 7:0, а дальше сумели выровнять игру и до конца на площадке была равная борьба.

За 35 секунд до конца матча Величко не попал дальний, но Андрей Хохоник подобрал мяч и заработал фол и попал два штрафных - +2 для Запорожья.

Теперь запорожцам надо было отзащищаться, чего им не удалось сделать. Запорожье взяло тайм-аут, но ни Николайчук, ни Кабанов броски на победу не попали.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Запорожье 72:71 (19:18, 18:17, 20:19, 15:17)

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БК Запорожье БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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