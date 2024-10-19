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Днепр обыграл Спортинг в матче Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
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Теперь украинский клуб отправится в Италию

Днепр обыграл Спортинг в матче Кубка Европы ФИБА

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр" одержал долгожданную победу в групповом раунде Кубка Европы ФИБА. Чемпион Украины в Лиссабоне одолел местный "Спортинг" - 78:70.

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Украинский клуб вел в счете на протяжении всего матча. Благодаря точным трехочковым команда сумела переиграть соперника. Решающей стала четвертая четверть, которую "Днепр" выиграл с максимальным в этом матче преимуществом в 6 очков.

Стоит отметить, что в этом матче "Днепр" потерял форварда Александра Тарасенко, который в первой половине матча получил травму.

Следующую игру днепряне сыграют уже во вторник, 22 октября, в Италии против "Динамо Сассари".

Кубок Европы ФИБА. Группа D, 3-й тур

"Спортинг" — "Днепр" 70:78 (17:20, 24:23, 18:17, 11:18)

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