  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Предсезонные матчи. Михайлюк удачно сыграл в матче против Портленда и другие результаты вечера
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Предсезонные матчи. Михайлюк удачно сыграл в матче против Портленда и другие результаты вечера

Баскетбол
Обновлено

Наш набрал приличное количество очков

НБА. Предсезонные матчи. Михайлюк удачно сыграл в матче против Портленда и другие результаты вечера

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Нью-Йорк"

118:117 (35:29, 28:32, 22:29, 33:27)

"Орландо" - "Филадельфия"

114:99 (27:20, 31:35, 27:16, 29:28)

"Бруклин" - "Торонто"

112:116 (30:31, 20:22, 29:38, 33:25)

"Мемфис" — "Майами"

109:114 (24:28, 38:32, 29:25, 18:29)

"Чикаго" — "Кливленд"

139:137 после OT (25:31, 29:30, 38:32, 38:37, 9:7)

"Портленд" – "Юта"

124:86 (29:17, 31:16, 36:22, 28:31)

За 14 минут 15 секунд на площадке Святослав Михайлюк набрал 9 очков, сделал 3 подбора и 1 передачу.

"Голден Стейт" – "Лейкерс"

132:74 (36:18, 30:22, 38:22, 28:12)

По теме
yellow-arrow
Днепр обыграл Спортинг в матче Кубка Европы ФИБА
yellow-arrow
Киев-Баскет с минимальным счетом обыграл Запорожье
yellow-arrow
Лидер Клипперс пропустит начало сезона НБА
НБА Святослав Михайлюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости