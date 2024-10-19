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НБА. Предсезонные матчи. Михайлюк удачно сыграл в матче против Портленда и другие результаты вечера
Наш набрал приличное количество очков
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 18 на 19 октября прошли предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Нью-Йорк"
118:117 (35:29, 28:32, 22:29, 33:27)
"Орландо" - "Филадельфия"
114:99 (27:20, 31:35, 27:16, 29:28)
"Бруклин" - "Торонто"
112:116 (30:31, 20:22, 29:38, 33:25)
"Мемфис" — "Майами"
109:114 (24:28, 38:32, 29:25, 18:29)
"Чикаго" — "Кливленд"
139:137 после OT (25:31, 29:30, 38:32, 38:37, 9:7)
"Портленд" – "Юта"
124:86 (29:17, 31:16, 36:22, 28:31)
За 14 минут 15 секунд на площадке Святослав Михайлюк набрал 9 очков, сделал 3 подбора и 1 передачу.
"Голден Стейт" – "Лейкерс"
132:74 (36:18, 30:22, 38:22, 28:12)
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