Звездный турецкий центровой получил 185-миллионный контракт с клубом НБА

Центровый Алперен Шенгюн продлил контракт с клубом НБА "Хьюстон Рокетс". Об этом сообщает ESPN со ссылкой на агентов баскетболиста.

Известно, что сумма сделки составляет 185 миллионов долларов, а срок нового контракта – 5 лет. Также у турка есть право сыграть или не сыграть последний сезон.

Отметим, что в прошлом сезоне Шенгюн набирал в среднем за матч 21,1 очка и совершал 9,3 подбора. В среднем проводил 32,5 минуты на игровой площадке. За "рокетс" Алперен играет с 2022 года.