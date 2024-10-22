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Названа символическая сборная первой игровой недели Высшей лиги

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Названа символическая сборная первой игровой недели Высшей лиги

Фото: ФБУ

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В регулярном чемпионате Высшей лиги состоялись матчи в Пуще-Водице и Южном.

По итогам этих встреч по три победы одержали Самбор, Хмельницкий и ДиДиБао, два матча из двух выиграли Харьковские Соколы.

После сыгранных матчей определена символическая сборная первой игровой недели Высшей лиги:

Богдан Лукьян (Нико-Баскет) - 20.0 очка, 4.0 подбора, 3.5 передач. РЭ 20.0

Дмитрий Мартынов (Харьковские Соколы) - 22.5 очка, 6.0 подборов, 0.5 передач. РЭ 17.0

Алексей Адедиран (Самбор) - 16.3 очка, 11.0 подборов, 3.0 передач. РЭ 28.0

Артем Плясов (ДиДиБао) - 21.0 очка, 10.3 подборов, 1.0 передач. РЭ 24.0

Евгений Коровяков (Хмельницкий) - 13.3 очка, 10.7 подбора, 6.3 передачи. РЭ 22.0

MVP первой игровой недели в Высшей лиге стал форвард Хмельницкого Евгений Коровяков.

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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