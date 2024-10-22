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Названа символическая сборная первой игровой недели Высшей лиги
Все игроки из разных команд
Фото: ФБУ
В регулярном чемпионате Высшей лиги состоялись матчи в Пуще-Водице и Южном.
По итогам этих встреч по три победы одержали Самбор, Хмельницкий и ДиДиБао, два матча из двух выиграли Харьковские Соколы.
После сыгранных матчей определена символическая сборная первой игровой недели Высшей лиги:
Богдан Лукьян (Нико-Баскет) - 20.0 очка, 4.0 подбора, 3.5 передач. РЭ 20.0
Дмитрий Мартынов (Харьковские Соколы) - 22.5 очка, 6.0 подборов, 0.5 передач. РЭ 17.0
Алексей Адедиран (Самбор) - 16.3 очка, 11.0 подборов, 3.0 передач. РЭ 28.0
Артем Плясов (ДиДиБао) - 21.0 очка, 10.3 подборов, 1.0 передач. РЭ 24.0
Евгений Коровяков (Хмельницкий) - 13.3 очка, 10.7 подбора, 6.3 передачи. РЭ 22.0
MVP первой игровой недели в Высшей лиге стал форвард Хмельницкого Евгений Коровяков.
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