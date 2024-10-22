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Днепр с разгромным счетом уступил Динамо в матче Кубка Европы ФИБА

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Игра прошла с полным доминированием одной из команд

Днепр с разгромным счетом уступил Динамо в матче Кубка Европы ФИБА

Фото: ФБУ

Новина українською

БК Днепр потерпел поражение от итальянского Динамо Сассари в матче четвертого тура группового раунда Кубка Европы ФИБА. Матч завершился со счетом 94:62 в пользу соперника украинцев.

Встреча началась с рывка итальянцев 13:2, на что днепряне сумели ответить 10 очками, но все же уступили с разницей -11. Хозяева продолжили наращивать преимущество во время второй четверти и ушли на большой перерыв с разницей +23.

В третьем периоде итальянская команда снова увеличила отрыв от соперника. Завершающий отрезок игры стал лишь формальностью, и в итоге наша команда потерпела поражение со счетом 94:62.

Уже в четверг, 24 октября, днепряне снова сыграют против динамовцев.

Кубок Европы ФИБА. Группа D, 4-й тур

Динамо (Сассари, Италия) - Днепр (Украина) 94:62 (28:17, 25:13, 25:17, 16:15)

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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