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НБА. Бостон побеждает Нью-Йорк, Миннесота уступает Лейкерс
Результаты первого тура
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В ночь с 22 на 23 октября прошли первые матчи нового сезона 2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Нью-Йорк"
132 – 109 (43-24; 31-31; 39-32; 19-22)
"Лейкерс" – "Миннесота"
110 – 103 (22-23; 33-19; 27-32; 28-29)
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