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НБА. Бостон побеждает Нью-Йорк, Миннесота уступает Лейкерс

Баскетбол
Обновлено

Результаты первого тура

НБА. Бостон побеждает Нью-Йорк, Миннесота уступает Лейкерс

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 октября прошли первые матчи нового сезона 2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Нью-Йорк"

132 – 109 (43-24; 31-31; 39-32; 19-22)

"Лейкерс" – "Миннесота"

110 – 103 (22-23; 33-19; 27-32; 28-29)

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