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Леброн установил сразу два рекорда в первом туре нового сезона НБА
Легендарный спортсмен
Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Лейкерс", легендарный Леброн Джеймс, вышел в старте своей команды на матч первого тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Его коллектив одержал победу по итогам встречи со счетом 110-103.
Вместе с Леброном в поединке также сыграл его сын Бронни Джеймс. Таким образом, этот семейный дуэт стал первым за всю историю НБА. 39-летний отец провел на площадке 39 минут, набрав 16 очков и сделав 5 подборов. У его 20-летнего отпрыска 3 минуты игрового времени и отсутствие набранных очков.
Также этот сезон стал для Джеймса-старшего уже 22-м в НБА. По этому показателю он – абсолютный рекордсмен и обошел легендарного члена Зала Славы Винса Картера.
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