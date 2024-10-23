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Леброн – об игре вместе с сыном: Он мой тыл, моя опора в этой жизни

Баскетбол

Очень хорошие слова

Леброн – об игре вместе с сыном: Он мой тыл, моя опора в этой жизни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда НБА, игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс поделился своими впечатлениями от игры в чемпионате вместе со своим сыном.

"Сегодня все было просто супер. С того момента, как я проснулся. Увидел дочь перед тем, как она отправилась в школу. Потом отправился на работу, а там сын.

Я так горжусь им, невероятно. Он мой тыл, моя опора в этой жизни.

Никогда не забуду, как мы стояли у судейского столика и впервые выходили на площадку вместе с Брони. Каким бы ни был мой возраст, что там будет у меня с памятью или, может, произойдет что-то еще, я все равно никогда не забуду этот момент.

Мы не просто так выходили на площадку. Мы не пытались устроить по этому воводу цирк. Это было не только о нас, не о нас. Самое главное – это команда. Мы вышли, чтобы поддержать наш общий ритм, чтобы играть в баскетбол, который тренерский штаб и товарищи по команде хотели увидеть в нашем исполнении.

Команда перед этим провела хороший отрезок, нам удалось сберечь этот темп. Мы поддержали самое главное, пока находились на площадке. И это очень хорошо для всех нас" – сказал Леброн.

Результаты первого тура НБА

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