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НБА. Финикс в овертайме побеждает Клипперс, Юта украинца Михайлюка минимально уступает Мемфис
Результаты матча НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 23 на 24 октября состоялся матч очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Детройт" – "Индиана"
109:115 (31:25, 27:24, 32:33, 19:33)
"Атланта" – "Бруклин"
120:116 (30:24, 21:31, 32:28, 37:33)
"Майами" – "Орландо"
97:116 (32:32, 22:26, 18:39, 25:19)
"Торонто" – "Кливленд"
106:136 (32:33, 17:36, 30:36, 27:31)
"Филадельфия" - "Милвоки"
109:124 (23:22, 24:36, 34:42, 28:24)
"Новый Орлеан" – "Чикаго"
123:111 (29:25, 30:33, 36:25, 28:28)
"Хьюстон" - "Шарлотт"
105:110 (26:21, 34:28, 23:30, 22:31)
"Юта" – "Мемфис"
124:126 (23:29, 27:32, 36:32, 38:33)
"Клипперс" - "Финикс"
113:116 OT (22:23, 17:24, 35:25, 29:31, 10:13)
"Портленд" – "Голден Стейт"
104:139 (21:21, 29:41, 22:37, 32:40)
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