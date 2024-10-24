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НБА. Финикс в овертайме побеждает Клипперс, Юта украинца Михайлюка минимально уступает Мемфис

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча НБА

НБА. Финикс в овертайме побеждает Клипперс, Юта украинца Михайлюка минимально уступает Мемфис

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 октября состоялся матч очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Детройт" – "Индиана"

109:115 (31:25, 27:24, 32:33, 19:33)

"Атланта" – "Бруклин"

120:116 (30:24, 21:31, 32:28, 37:33)

"Майами" – "Орландо"

97:116 (32:32, 22:26, ​​18:39, 25:19)

"Торонто" – "Кливленд"

106:136 (32:33, 17:36, 30:36, 27:31)

"Филадельфия" - "Милвоки"

109:124 (23:22, 24:36, 34:42, 28:24)

"Новый Орлеан" – "Чикаго"

123:111 (29:25, 30:33, 36:25, 28:28)

"Хьюстон" - "Шарлотт"

105:110 (26:21, 34:28, 23:30, 22:31)

"Юта" – "Мемфис"

124:126 (23:29, 27:32, 36:32, 38:33)

"Клипперс" - "Финикс"

113:116 OT (22:23, 17:24, 35:25, 29:31, 10:13)

"Портленд" – "Голден Стейт"

104:139 (21:21, 29:41, 22:37, 32:40)

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