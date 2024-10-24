  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Чемпион НБА с улыбкой обратился к болельщикам и поехал в тюрьму. Видео
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион НБА с улыбкой обратился к болельщикам и поехал в тюрьму. Видео

Баскетбол

Такое увидишь не часто

Чемпион НБА с улыбкой обратился к болельщикам и поехал в тюрьму. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2008 в составе "Бостона" Глен Дэвис попрощался с болельщиками, прежде чем отправиться в тюрьму.

"Всех люблю. Всех люблю. У вас все будет хорошо" – сказал бывший баскетболист в коротком обращении.

Напомним, что американский суд вынес приговор Девису в виде лишения свободы сроком на 3 года и 4 месяца за мошенничество в сфере здравоохранения. Отбывает наказание экс-чемпион в Федеральном тюремном лагере штата Миннесота.

Результаты тура НБА

По теме
yellow-arrow
НБА. Финикс в овертайме побеждает Клипперс, Юта украинца Михайлюка минимально уступает Мемфис
yellow-arrow
Леброн – об игре вместе с сыном: Он мой тыл, моя опора в этой жизни
yellow-arrow
Леброн установил сразу два рекорда в первом туре нового сезона НБА
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
basket.com.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости