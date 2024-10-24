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Чемпион НБА с улыбкой обратился к болельщикам и поехал в тюрьму. Видео
Такое увидишь не часто
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2008 в составе "Бостона" Глен Дэвис попрощался с болельщиками, прежде чем отправиться в тюрьму.
"Всех люблю. Всех люблю. У вас все будет хорошо" – сказал бывший баскетболист в коротком обращении.
Напомним, что американский суд вынес приговор Девису в виде лишения свободы сроком на 3 года и 4 месяца за мошенничество в сфере здравоохранения. Отбывает наказание экс-чемпион в Федеральном тюремном лагере штата Миннесота.
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Источник:basket.com.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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