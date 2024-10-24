Чемпион НБА с улыбкой обратился к болельщикам и поехал в тюрьму. Видео

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2008 в составе "Бостона" Глен Дэвис попрощался с болельщиками, прежде чем отправиться в тюрьму.

"Всех люблю. Всех люблю. У вас все будет хорошо" – сказал бывший баскетболист в коротком обращении.

Напомним, что американский суд вынес приговор Девису в виде лишения свободы сроком на 3 года и 4 месяца за мошенничество в сфере здравоохранения. Отбывает наказание экс-чемпион в Федеральном тюремном лагере штата Миннесота.