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Киев-Баскет уверенно обыграл Кривбасс в матче Суперлиги
Густи показали хорошую игру
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Киев-Баскет одержал победу над Кривбассом в стартовом матче бабла в Черкассах в регулярном чемпионате Суперлиги.
Гости лучше начали игру, создав себе преимущество в 10 очков и выиграв первую четверть 23:17, а также первую половину матча.
После перерыва Кривбасс сумел сократить свое отставание, но взять игру под свой контроль так и не сумел.
Самым результативным в матче стал Павел Буренко, который набрал 21 очко. Михаил Бублик принес Кривбассу 20 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Кривбасс - Киев-Баскет 65:75 (17:23, 14:17, 19:23, 15:12)
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