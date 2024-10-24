Киев-Баскет уверенно обыграл Кривбасс в матче Суперлиги

Киев-Баскет одержал победу над Кривбассом в стартовом матче бабла в Черкассах в регулярном чемпионате Суперлиги.

Гости лучше начали игру, создав себе преимущество в 10 очков и выиграв первую четверть 23:17, а также первую половину матча.

После перерыва Кривбасс сумел сократить свое отставание, но взять игру под свой контроль так и не сумел.

Самым результативным в матче стал Павел Буренко, который набрал 21 очко. Михаил Бублик принес Кривбассу 20 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Кривбасс - Киев-Баскет 65:75 (17:23, 14:17, 19:23, 15:12)