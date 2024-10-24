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Черкасские Мавпы с солидным отрывом обыграли Прикарпатье-Говерлу
Интрига держалась лишь на старте матча
Фото: ФБУ
Черкасские Мавпы одержали уверенную победу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев на площадке ПС Будивельник Прикарпатье-Говерлу - 96:71.
Говерла довольно неплохо начала матч, однако отпустила хозяев как в первой, так и во второй четверти. Мавпы удерживали двузначное преимущество и довели игру до разгромной победы.
Мавпы одержали четвертую победу в своем пятом матче сезона, а Говерла потерпела четвертое поражение.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Черкасские Мавпы - Прикарпатье-Говерла 96:71 (24:19, 21:20, 24:12, 27:20)
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