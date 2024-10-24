Леброн Джеймс: Голливуд не смог бы написать сценарий лучше, чем мы с Бронни

Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о недавнем матче регулярного чемпионата НБА с "Миннесотой Тимбервулвз", который он провёл вместе со своим сыном Бронни.

Эта игра стала первым выступлением отца и сына в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

"Голливуд не смог бы написать сценарий лучше, поэтому мы сами помогли его написать и доставили его прямо им. История свершилась", — написал Леброн.

Напомним, "Лос-Анджелес" победил "Минесоту" со счётом 110:103.