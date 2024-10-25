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НБА. Бостон побеждает Вашингтон, Сакраменто уступает Миннесоте
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 24 на 25 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" — "Бостон"
102:122 (32:33, 22:31, 19:34, 29:24)
"Даллас" - "Сан-Антонио"
120:109 (20:22, 27:27, 40:31, 33:29)
"Денвер" – "Оклахома"
87:102 (24:31, 27:27, 17:27, 19:17)
"Сакраменто" – "Миннесота"
115:117 (32:29, 27:26, 29:34, 27:28)
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