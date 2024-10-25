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НБА. Бостон побеждает Вашингтон, Сакраменто уступает Миннесоте

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Бостон побеждает Вашингтон, Сакраменто уступает Миннесоте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" — "Бостон"

102:122 (32:33, 22:31, 19:34, 29:24)

"Даллас" - "Сан-Антонио"

120:109 (20:22, 27:27, 40:31, 33:29)

"Денвер" – "Оклахома"

87:102 (24:31, 27:27, 17:27, 19:17)

"Сакраменто" – "Миннесота"

115:117 (32:29, 27:26, 29:34, 27:28)

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