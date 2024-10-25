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Лень набрал очки в составе Сакраменто в матче НБА
Времени было немного
фото - Getty Images
Украинский баскетболист Алексей Лень сыграл в матче очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Наш спортсмен в составе "Сакраменто" вышел на площадку в поединке против "Миннесоты".
За 6 минут Лень набрал 3 очка (1/1 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 2 подбора, поставил 1 блок-шот при 1 потере и 1 фоле. Показатель плюс-минус 0.
Самым результативным в составе "Кингз" стал Демар Дерозан – 26 очков. В составе соперников Джулиус Рэндл набрал 33 очка, еще 32 принес Энтони Эдвардс.
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Источник:basket.com.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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