Лень набрал очки в составе Сакраменто в матче НБА

Украинский баскетболист Алексей Лень сыграл в матче очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Наш спортсмен в составе "Сакраменто" вышел на площадку в поединке против "Миннесоты".

За 6 минут Лень набрал 3 очка (1/1 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 2 подбора, поставил 1 блок-шот при 1 потере и 1 фоле. Показатель плюс-минус 0.

Самым результативным в составе "Кингз" стал Демар Дерозан – 26 очков. В составе соперников Джулиус Рэндл набрал 33 очка, еще 32 принес Энтони Эдвардс.