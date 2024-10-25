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Лень установил украинский национальный рекорд в НБА

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Лень установил украинский национальный рекорд в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский баскетболист Алексей Лень установил украинский национальный рекорд по количеству сыгранных сезонов в НБА. Всего наш соотечественник провел 12 сезонов в сильнейшей лиге мира.

Украинцы в НБА по количеству сезонов:

1. Алексей Лень (2013 - до сих пор) - 12

2. Виталий Потапенко (1996-2007) - 11

3-4. Святослав Михайлюк (2018 - до сих пор) - 7

3-4. Станислав Медеденко (2000-2007) - 7

5. Кирилл Фесенко (2007-2012) - 5

6-7. Александр Волков (1989-1992) - 3

6-7.Алексей Печеров (2007-2010) - 3

8. Вячеслав Кравцов (2012-2014) - 2

9. Дмитрий Скапинцев (2023) - 1

Результаты тура НБА

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Источник:
Suspilne
Опубликовал: Андрей Хижняк
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