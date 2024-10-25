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Кривбасс с минимальным счетом обыграл Прикарпатье-Говерлу

Баскетбол

Интрига была жива до последних секунд матча

Кривбасс с минимальным счетом обыграл Прикарпатье-Говерлу

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Криворожский Кривбасс одержал победу в своем втором матче бабла Суперлиги в Черкассах, одолев Прикарпатье-Говерлу со счетом 72:71.

Игра получилась близкой и напряженной. Лидер матча постоянно менялся, но Кривбасс все же сумел вырвать победу.

Ловингс стал лучшим игроком матча с 22 очками, 8 передачами, 5 подборами и 3 перехватами.

Кривбасс после шести матчей имеет в активе 3 победы, Прикарпатье-Говерла проиграла все 5 матчей регулярного чемпионата.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Прикарпатье-Говерла 72:71 (24:19, 12:21, 17:13, 19:18)

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