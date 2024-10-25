Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс с минимальным счетом обыграл Прикарпатье-Говерлу
Интрига была жива до последних секунд матча
Фото: ФБУ
Криворожский Кривбасс одержал победу в своем втором матче бабла Суперлиги в Черкассах, одолев Прикарпатье-Говерлу со счетом 72:71.
Игра получилась близкой и напряженной. Лидер матча постоянно менялся, но Кривбасс все же сумел вырвать победу.
Ловингс стал лучшим игроком матча с 22 очками, 8 передачами, 5 подборами и 3 перехватами.
Кривбасс после шести матчей имеет в активе 3 победы, Прикарпатье-Говерла проиграла все 5 матчей регулярного чемпионата.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Кривбасс — Прикарпатье-Говерла 72:71 (24:19, 12:21, 17:13, 19:18)
Популярное сейчас
- Усик отреагировал на обещание Фьюри завершить бой нокаутом
- Наставник Ромы выделил игру лишь одного футболиста Динамо
- Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США
- Леброн установил сразу два рекорда в первом туре нового сезона НБА
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО