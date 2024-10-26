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НБА. Орландо побеждает Бруклин, Милуоки уступает Чикаго

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Орландо побеждает Бруклин, Милуоки уступает Чикаго

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Бруклин"

116:101 (22:23, 27:23, 32:25, 35:30)

"Торонто" – "Филадельфия"

115:107 (30:31, 32:25, 21:21, 32:30)

"Атланта" – "Шарлотт"

125:120 (28:16, 34:42, 26:27, 37:35)

"Кливленд" – "Детройт"

113:101 (28:29, 37:26, 26:24, 22:22)

"Нью-Йорк" – "Индиана"

123:98 (25:24, 36:21, 34:19, 28:34)

"Милвоки" – "Чикаго"

122:133 (32:30, 32:33, 31:39, 27:31)

"Хьюстон" – "Мемфис"

128:108 (38:38, 21:27, 39:18, 30:25)

"Юта" – "Голден Стейт"

86:127 (24:32, 18:24, 28:38, 16:33)

"Лейкерс" – "Финикс"

123:116 (23:38, 29:23, 35:24, 36:31)

"Портленд" – "Новый Орлеан"

103:105 (27:15, 20:22, 37:38, 19:30)

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