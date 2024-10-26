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НБА. Орландо побеждает Бруклин, Милуоки уступает Чикаго
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 25 на 26 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Бруклин"
116:101 (22:23, 27:23, 32:25, 35:30)
"Торонто" – "Филадельфия"
115:107 (30:31, 32:25, 21:21, 32:30)
"Атланта" – "Шарлотт"
125:120 (28:16, 34:42, 26:27, 37:35)
"Кливленд" – "Детройт"
113:101 (28:29, 37:26, 26:24, 22:22)
"Нью-Йорк" – "Индиана"
123:98 (25:24, 36:21, 34:19, 28:34)
"Милвоки" – "Чикаго"
122:133 (32:30, 32:33, 31:39, 27:31)
"Хьюстон" – "Мемфис"
128:108 (38:38, 21:27, 39:18, 30:25)
"Юта" – "Голден Стейт"
86:127 (24:32, 18:24, 28:38, 16:33)
"Лейкерс" – "Финикс"
123:116 (23:38, 29:23, 35:24, 36:31)
"Портленд" – "Новый Орлеан"
103:105 (27:15, 20:22, 37:38, 19:30)
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