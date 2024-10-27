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НБА. Лейкерс побеждают Сакраменто, Вашингтон уступает Кливленду

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Лейкерс побеждают Сакраменто, Вашингтон уступает Кливленду

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Денвер" – "Клипперс"

104:109 (19:27, 23:21, 29:22, 33:39)

"Вашингтон" – "Кливленд"

116:135 (25:28, 28:31, 28:38, 35:38)

"Детройт" – "Бостон"

118:124 (31:42, 31:31, 31:21, 25:30)

"Шарлотт" – "Майами"

106:114 (23:23, 25:33, 24:27, 34:31)

"Мемфис" – "Орландо"

124:111 (34:24, 35:19, 21:35, 34:33)

"Миннесота" – "Торонто"

112:101 (32:18, 24:26, 33:28, 23:29)

"Чикаго" – "Оклахома"

95:114 (21:26, 18:33, 26:29, 30:26)

"Сан-Антонио" – "Хьюстон"

109:106 (38:31, 24:10, 25:28, 22:37)

"Финикс" – "Даллас"

114:102 (28:26, 35:29, 28:25, 23:22)

"Лейкерс" – "Сакраменто"

131:127 (28:26, 36:34, 23:34, 44:33)

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