Скапинцев перешел в новый клуб после отчисления из Бостона

Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев определился со своей карьерой на ближайшее будущее. Наш соотечественник вошел в заявку клуба G-Лиги "Мейн Селтикс" на сезон-2024/25.

Эта команда – фарм-клуб чемпиона НБА "Бостона" (из которого Скапинцева отчислили по итогам предсезонных матчей регулярного чемпионата).

Тренировочный сбор команды начнется в Портленде в понедельник, 28 октября. "Мэн Селтикс" должны сократить свою заявку до 13 игроков до 7 ноября, ведь уже через день они сыграют свой первый матч в новом сезоне G-лиги против "Лонг-Айленд Нетс".

В течение сезона "Бостон" может перевести Скапинцева из состава своего фармклуба в основной. Все будет зависеть от его выступлений в G-лиге.