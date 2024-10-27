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Скапинцев перешел в новый клуб после отчисления из Бостона
Конечно, это не НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев определился со своей карьерой на ближайшее будущее. Наш соотечественник вошел в заявку клуба G-Лиги "Мейн Селтикс" на сезон-2024/25.
Эта команда – фарм-клуб чемпиона НБА "Бостона" (из которого Скапинцева отчислили по итогам предсезонных матчей регулярного чемпионата).
Тренировочный сбор команды начнется в Портленде в понедельник, 28 октября. "Мэн Селтикс" должны сократить свою заявку до 13 игроков до 7 ноября, ведь уже через день они сыграют свой первый матч в новом сезоне G-лиги против "Лонг-Айленд Нетс".
В течение сезона "Бостон" может перевести Скапинцева из состава своего фармклуба в основной. Все будет зависеть от его выступлений в G-лиге.
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