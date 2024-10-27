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Леброн в очередной раз установил несколько рекордов НБА

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Леброн в очередной раз установил несколько рекордов НБА

Фото: Sportscasting

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лейкерс" Леброн Джеймс установил два рекорда сильнейшей лиги мира.

В матче против "Сакраменто" форвард записал на свой счет трипл-дабл из 32 очков, 14 подборов и 10 передач, став первым игроком в истории НБА, которому покорилось это достижение в 22 сезоне. Кроме ЛеБрона, 22 сезона сыграл только Винс Картер.

Также Джеймс – первый баскетболист всех времен, которому удалось покорить статистику 15-5-5 (очки-подборы-передачи) при 100% точности по игре за одну четверть.

"Лейкерс" выиграли встречу со счетом 131-127. Ранее Леброн установил еще два исторических рекорда НБА.

Результаты очередного тура

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