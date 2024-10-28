  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Филадельфия в овертайме побеждает Индиану, Голдент-Стейт уступают Клипперс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Филадельфия в овертайме побеждает Индиану, Голдент-Стейт уступают Клипперс

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Филадельфия в овертайме побеждает Индиану, Голдент-Стейт уступают Клипперс

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Филадельфия"

114:118 OT (23:28, 35:24, 20:27, 27:26, 9:13)

"Бруклин" – "Милвоки"

115:102 (27:25, 21:20, 35:33, 32:24)

"Портленд" – "Новый Орлеан"

125:103 (26:25, 33:22, 34:30, 32:26)

"Оклахома" – "Атланта"

128:104 (23:27, 34:31, 32:28, 39:18)

"Голден Стейт" – "Клипперс"

104:112 (34:34, 20:25, 25:27, 25:26)

По теме
yellow-arrow
Леброн в очередной раз установил несколько рекордов НБА
yellow-arrow
Скапинцев перешел в новый клуб после отчисления из Бостона
yellow-arrow
НБА. Лейкерс побеждают Сакраменто, Вашингтон уступает Кливленду
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости