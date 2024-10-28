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НБА. Филадельфия в овертайме побеждает Индиану, Голдент-Стейт уступают Клипперс
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 27 на 28 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" – "Филадельфия"
114:118 OT (23:28, 35:24, 20:27, 27:26, 9:13)
"Бруклин" – "Милвоки"
115:102 (27:25, 21:20, 35:33, 32:24)
"Портленд" – "Новый Орлеан"
125:103 (26:25, 33:22, 34:30, 32:26)
"Оклахома" – "Атланта"
128:104 (23:27, 34:31, 32:28, 39:18)
"Голден Стейт" – "Клипперс"
104:112 (34:34, 20:25, 25:27, 25:26)
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