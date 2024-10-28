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Голден-Стейт потеряли одного из своих лидеров из-за травмы
Сроки восстановления неизвестны
Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб НБА "Голден-Сейт" после поединка регулярного чемпионата против "Клипперс" недосчитается одного из своих лидеров. Разыгрывающий "уорриорз" Стефан Карри выбыл в конце матча из-за растяжения левого голеностопа.
Карри сначала выбыл из игры менее чем за три минуты до конца третьей четверти после того, как подвернул ногу, пытаясь совершить проход. Он вернулся на площадку в четвертой четверти, но усугубил травму во время следующего владения мячом в нападении "Уорриорз" и сразу же, хромая, отправился в раздевалку только через 13 секунд после возвращения.
Пока сложно сказать о сроках реабилитации баскетболиста. Во вторник "Голден-Стейт" сыграют против "Нью-Орлеана".
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