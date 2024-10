"Кто этот парень?" В Майами установили статую в честь Дуэйна Уэйда

"Майами Хит" провёл особую церемонию, на которой была представлена новая статуя в честь члена баскетбольного Зала славы и трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйна Уэйда.

Статуя мало напоминает легендарного баскетболиста и перед своей речью баскетболист в шутку сказал: "Я не могу в это поверить... Кто этот парень?"

Absolutely losing it at D Wade’s reaction to seeing his statue…



“I can’t believe it… Who is that guy?”



LMMAAOO pic.twitter.com/eZET5w7Z7G