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"Кто этот парень?" В Майами установили статую в честь Дуэйна Уэйда

Баскетбол

Сам баскетболист не нашел сходства

"Кто этот парень?" В Майами установили статую в честь Дуэйна Уэйда

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Майами Хит" провёл особую церемонию, на которой была представлена новая статуя в честь члена баскетбольного Зала славы и трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйна Уэйда.

Статуя мало напоминает легендарного баскетболиста и перед своей речью баскетболист в шутку сказал: "Я не могу в это поверить... Кто этот парень?"

Дуэйн выступал за "Майами" на протяжении 15 сезонов. Уэйд 13 раз принимал участие в Матча всех звёзд НБА.

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