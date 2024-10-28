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"Кто этот парень?" В Майами установили статую в честь Дуэйна Уэйда
Сам баскетболист не нашел сходства
"Майами Хит" провёл особую церемонию, на которой была представлена новая статуя в честь члена баскетбольного Зала славы и трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйна Уэйда.
Статуя мало напоминает легендарного баскетболиста и перед своей речью баскетболист в шутку сказал: "Я не могу в это поверить... Кто этот парень?"
Absolutely losing it at D Wade’s reaction to seeing his statue…— Josh Reynolds (@JoshReynolds24) October 27, 2024
“I can’t believe it… Who is that guy?”
LMMAAOO pic.twitter.com/eZET5w7Z7G
Дуэйн выступал за "Майами" на протяжении 15 сезонов. Уэйд 13 раз принимал участие в Матча всех звёзд НБА.
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