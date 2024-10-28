Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ровно с разгромным счетом обыграло Старый Луцк
И снова выездная победа
Фото: ФБУ
28 октября состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Суперлиги, в котором БК Ровно второй раз за четыре дня победил Старый Луцк.
Равная борьба была до середины второй четверти, а дальше гости завладели преимуществом и просто уничтожили соперников. После третьей десятиминутки разница в счете достигла 29 очков в пользу ровенчан. Хозяева сумели немного сократить отставание в конце матча, однако этого оказалось мало.
Таким образом Ровно с 5 победами в 6 матчах закрепился на втором месте в турнирной таблице Суперлиги.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Старый Луцк — Ровно 60:81 (18:15, 10:22, 9:26, 23:18)
Популярное сейчас
- Золотой мяч 2024. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Золотого мяча
- Все к этому шло. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
- Почти три года в войне: Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение
- Лень набрал очки в составе Сакраменто в матче НБА
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue