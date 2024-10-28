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Женская сборная Украины назвала состав на матчи квалификации Евробаскета-2025

Баскетбол

Первая игра состоится 7 ноября

Женская сборная Украины назвала состав на матчи квалификации Евробаскета-2025

Фото: ФБУ

Новина українською

Женская национальная сборная Украины 7 ноября проведет очередные свои матчи в отборочном турнире на Евробаскет-2025.

Национальная команда сыграет с Северной Македонией, после чего встретится с Сербией.

Накануне, сборная Украины назвала состав на предстоящие матчи:

Алина Ягупова (Валенсия, Испания), Татьяна Юркевисус (Брексия, Италия), Мириам Уро-Ниле (Ньон, Швейцария), Виктория Балабан (Нептунас, Литва), Дарья Дубнюк (Полония, Польша), Евгения Путра (Ружомберок, Словакия), Вера Грималюк (Шамарин, Словакия), Вероника Любинец (Приштина, Косово), Кристина Кулеша (Нови Загреб, Хорватия), Наталья Цюбик (Наполи, Италия), Кристина Филевич (Франковск-Прикарпатье, Украина), Богдана Лапхан (Франковск-Прикарпатье, Украина), Анжелика Ляшко (Франковск-Прикарпатье, Украина), Анастасия Кучеренок (Франковск-Прикарпатье, Украина).

Главный тренер — Евгений Мурзин

Ассистенты — Инна Кочубей, Елена Огородникова

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женская сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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