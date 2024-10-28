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Главный тренер Голден Стэйт рассказал о серьезности травмы Стефена Карри
Похоже, что игрок выбыл не на долго
Фото: Getty Images
Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр прокомментировал повреждения голеностопа у лидера команды Стефена Карри.
Разыгрывающий получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с "Лос-Анджелес Клипперс" (104:112). Сперва он повредил голеностоп в концовке третьей четверти, а затем вновь травмировал его в середине заключительного игрового отрезка.
После этого Стефен удалился в подтрибунное помещение.
"С ним всё в порядке. Когда он говорил о травме, то, кажется, использовал слово "лёгкое" или "средней тяжести". Очевидно, такое с ним случалось уже несколько раз, так что, как он сам считает, всё не так уж плохо. Конечно, это вызывает беспокойство, и ему сделают МРТ", — сказал Керр на пресс-конференции.
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