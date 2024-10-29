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НБА. Лейкерс уступают Финикс, Вашингтон побеждает Атланту
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 28 на 29 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Индиана" – 119:115 (35:36, 36:23, 22:39, 26:17)
"Атланта" – "Вашингтон" – 119:121 (28:25, 33:29, 22:30, 36:37)
"Бостон" – "Милвоки" – 119:108 (28:29, 25:27, 37:26, 29:26)
"Майами" – "Детройт" – 106:98 (28:30, 36:23, 14:26, 28:19)
"Нью-Йорк" – "Кливленд" – 104:110 (18:22, 34:23, 26:29, 26:36)
"Торонто" – "Денвер" – 125:127 OT (30:29, 32:25, 26:29, 26:31, 11:13)
"Мемфис" – "Чикаго" – 123:126 (32:22, 36:32, 32:39, 23:33)
"Сан-Антонио" – "Хьюстон" – 101:106 (15:29, 30:33, 30:25, 26:19)
"Даллас" – "Юта" – 110:102 (27:19, 22:24, 33:27, 28:32)
"Сакраменто" – "Портленд" – 111:98 (25:20, 26:23, 38:28, 22:27)
"Финикс" – "Лейкерс" – 109:105 (25:34, 25:14, 26:35, 33:22)
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