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Слэм-данк Баррета – на вершине рейтинга ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео
Прекрасно разыграно
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 28 на 29 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – проход и слэм-данк форварда "Торонто Репторс" Ар Джей Баррета в проигранном матче против "Денвера".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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