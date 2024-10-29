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Названа символическая сборная недели в Суперлиге
В нее вошли два игрока Киев-Баскета
24-28 октября в рамках Суперлиги было сыграно шесть матчей регулярного чемпионата.
По итогам сыгранных встреч определена символическая пятерка игровой недели, в которую вошли представители четырех клубов:
Символическая сборная Суперлиги 24-28 октября:
Брекстон Логвинс (Кривбасс) - 16.5 очка, 6.0 передачи, 4.5 подбора, 2.5 передачи (РЭ 19.0)
Павел Буренко (Киев-Баскет) - 23.0 очка, 3.5 передачи, 2.0 подбора (РЕ 15.0)
Денис Клевзуник (Киев-Баскет) - 17.5 очка, 5.0 подбора, 2.0 перехвата (РЕ 17.0)
Род Браун (Ровно) - 11.0 очка, 9.0 подбора, 2.0 передачи (РЕ 15.0)
Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) - 18.0 очка, 6.0 подбора, 4.0 передачи (РЕ 23.5)
MVP игровой недели стал форвард Киев-Баскета Дениса Клевзуника. В обеих встречах он набрал 14 очков, 6 подборов и 3 перехвата против криворожан и 21 очко в матче против Черкасских Мавп (РЕ 22).
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