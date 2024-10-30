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НБА. Денвер в овертайме побеждает Бруклин, Юта проигрывает Сакраменто

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Денвер в овертайме побеждает Бруклин, Юта проигрывает Сакраменто

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бруклин" – "Денвер" – 139:144 OT (40:27, 32:36, 27:33, 26:29, 14:19)

"Миннесота" – "Даллас" – 114:120 (34:26, 25:35, 23:32, 32:27)

"Юта" – "Сакраменто" – 96:113 (22:34, 30:27, 14:29, 30:23)

"Голден Стейт" – "Новый Орлеан" – 124:106 (14:31, 33:20, 40:28, 37:27)

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