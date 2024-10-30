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Трехочковый Динвидди – лучший момент тура НБА. Видео
ТОП-10 лучших моментов
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – трехочковый защитника "Даллас" Спенсера Динвидди в победном матче против "Миннесоты". В комбинации стоит отметить завершающий пас форварда "Меверикс" Луки Дончича.
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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