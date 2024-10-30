Трехочковый Динвидди – лучший момент тура НБА. Видео

В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – трехочковый защитника "Даллас" Спенсера Динвидди в победном матче против "Миннесоты". В комбинации стоит отметить завершающий пас форварда "Меверикс" Луки Дончича.