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Трехочковый Динвидди – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол
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ТОП-10 лучших моментов

Трехочковый Динвидди – лучший момент тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – трехочковый защитника "Даллас" Спенсера Динвидди в победном матче против "Миннесоты". В комбинации стоит отметить завершающий пас форварда "Меверикс" Луки Дончича.

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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