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В Испании из-за наводнения отменили матч Еврокубка
Природный коллапс
Getty Images/Global Images Ukraine
В Испании из-за чрезвычайных наводнений отменен матч Еврокубка между "Валенсией" и "Лиеткабелисом". Об этом сообщают местные СМИ.
"Матч 6-го раунда регулярного сезона между "Valencia Basket" и "7-Bet Lietkabelis Panevezys", который должен был состояться сегодня, в среду, 30 октября, в 20:45 по центральноевропейскому времени, был отменен по рекомендации местного правительства Валенсии из-за сложных погодных условий, сложившихся в этом районе со вчерашнего дня.
Евролига Баскетбола оценит с пострадавшими командами самые лучшие варианты переноса игры. Дополнительная информация будет опубликована при необходимости в ближайшие дни.
Баскетбольная Евролига выражает глубокие соболезнования жертвам и их семьям, пострадавшим от суровых погодных условий, и выражает солидарность со всеми пострадавшими" – говорится в сообщении.
Напомним, что по сообщениям местных властей от наводнения уже погибли более 50 человек.
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