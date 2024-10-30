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В Испании из-за наводнения отменили матч Еврокубка

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Природный коллапс

В Испании из-за наводнения отменили матч Еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В Испании из-за чрезвычайных наводнений отменен матч Еврокубка между "Валенсией" и "Лиеткабелисом". Об этом сообщают местные СМИ.

"Матч 6-го раунда регулярного сезона между "Valencia Basket" и "7-Bet Lietkabelis Panevezys", который должен был состояться сегодня, в среду, 30 октября, в 20:45 по центральноевропейскому времени, был отменен по рекомендации местного правительства Валенсии из-за сложных погодных условий, сложившихся в этом районе со вчерашнего дня.

Евролига Баскетбола оценит с пострадавшими командами самые лучшие варианты переноса игры. Дополнительная информация будет опубликована при необходимости в ближайшие дни.

Баскетбольная Евролига выражает глубокие соболезнования жертвам и их семьям, пострадавшим от суровых погодных условий, и выражает солидарность со всеми пострадавшими" – говорится в сообщении.

Напомним, что по сообщениям местных властей от наводнения уже погибли более 50 человек.

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