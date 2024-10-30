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Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О’Нила

Баскетбол

Последний раз подобное удавалось в сезоне 2000/2001

Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О’Нила

Фото: Los Angeles Times

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис повторил достижение прославленного игрока калифорнийской команды Шакила О’Нила, которое держалось с сезона-2000/2001.

По информации Basketball Forever, в первых четырёх матчах на старте нынешнего сезона Эдвардс в среднем набирал 30+ очков и совершал 10+ подборов.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес" на выезде встретится с клубом "Кливленд Кавальерс". Игра состоится 31 октября.

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Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс Шакил О'Нил
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