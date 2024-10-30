Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О’Нила
Последний раз подобное удавалось в сезоне 2000/2001
Фото: Los Angeles Times
Центровой Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис повторил достижение прославленного игрока калифорнийской команды Шакила О’Нила, которое держалось с сезона-2000/2001.
По информации Basketball Forever, в первых четырёх матчах на старте нынешнего сезона Эдвардс в среднем набирал 30+ очков и совершал 10+ подборов.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес" на выезде встретится с клубом "Кливленд Кавальерс". Игра состоится 31 октября.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- В матче Кубка Украины был забит сумасшедший гол со штрафного
- “Не надо быть безумными — будьте нормальными": обладатель Золотого мяча-2024 закончил универ, не ведет соцсетей и ездит на развалюхе
- Скапинцев перешел в новый клуб после отчисления из Бостона
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн