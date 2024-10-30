Один из основных игроков Днепра получил серьезную травму

Чемпион Суперлиги Днепр объявил о разрыве крестообразной связки у форварда команды Александра Тарасенко.

"В матче третьего тура группового этапа Кубка Европы ФИБА против лиссабонского Спортинга форвард Днепра Александр Тарасенко получил травму колена.

Игрок вернулся в Днепр, где ему было проведено углубленное обследование повреждения.

Врачи диагностировали у Александра разрыв передней крестообразной связки правого колена и повреждение медиального мениска 3-й стадии.

Уже в ближайшее время Тарасенко сделают операцию по восстановлению связки и форвард начнет процесс реабилитации", — говорится в заявлении клуба.