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Один из основных игроков Днепра получил серьезную травму

Баскетбол

Дата возвращения пока неизвестна

Один из основных игроков Днепра получил серьезную травму

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол

Чемпион Суперлиги Днепр объявил о разрыве крестообразной связки у форварда команды Александра Тарасенко.

"В матче третьего тура группового этапа Кубка Европы ФИБА против лиссабонского Спортинга форвард Днепра Александр Тарасенко получил травму колена.

Игрок вернулся в Днепр, где ему было проведено углубленное обследование повреждения.

Врачи диагностировали у Александра разрыв передней крестообразной связки правого колена и повреждение медиального мениска 3-й стадии.

Уже в ближайшее время Тарасенко сделают операцию по восстановлению связки и форвард начнет процесс реабилитации", — говорится в заявлении клуба.

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