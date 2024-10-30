Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
БК Днепр с разгромным счетом уступил Анвилу в Кубке Европы ФИБА
Украинский клуб покидает турнир
Фото: ФБУ
БК Днепр снова уступил польскому Анвилу и покинул Кубок Европы ФИБА.
Украинская команда потерпела поражение во Влоцлавеке с разгромным счетом 63:100.
Поляки захватили лидерство в счете с первых секунд и ни разу в течение матча его не теряли.
Самым результативным игроком матча стал защитник Александр Мишула - 22 очка (реализовал 4/8 трехочковых бросков).
Теперь Днепр продолжит выступления в Суперлиге, где 5 ноября сыграет с вице-чемпионом БК Ривне.
Кубок Европы ФИБА. Группа D, 6-й тур
Днепр (Украина) - Анвил (Польша) 63:100 (9:27, 23:17, 14:35, 17:21)
Популярное сейчас
- Известны все участники четвертьфинала Кубка Украины
- Кубок Украины. Ворскла - Динамо 1:2. Понадобился овертайм
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Женская сборная Украины назвала состав на матчи квалификации Евробаскета-2025
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium