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БК Днепр с разгромным счетом уступил Анвилу в Кубке Европы ФИБА

Баскетбол

Украинский клуб покидает турнир

БК Днепр с разгромным счетом уступил Анвилу в Кубке Европы ФИБА

Фото: ФБУ

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БК Днепр снова уступил польскому Анвилу и покинул Кубок Европы ФИБА.

Украинская команда потерпела поражение во Влоцлавеке с разгромным счетом 63:100.

Поляки захватили лидерство в счете с первых секунд и ни разу в течение матча его не теряли.

Самым результативным игроком матча стал защитник Александр Мишула - 22 очка (реализовал 4/8 трехочковых бросков).

Теперь Днепр продолжит выступления в Суперлиге, где 5 ноября сыграет с вице-чемпионом БК Ривне.

Кубок Европы ФИБА. Группа D, 6-й тур

Днепр (Украина) - Анвил (Польша) 63:100 (9:27, 23:17, 14:35, 17:21)

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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