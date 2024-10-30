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Джейк Дрейпер продлил серию побед, обыграв Фритца в третьем круге Мастерса в Париже
Британец не проигрывает на протяжении 7 матчей
15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг "Мастерса" в Париже.
В матче второго круга он в сложном матче обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица.
Париж. Второй круг
Джек Дрейпер — Тейлор Фриц 7:6 (8:6), 4:6, 6:4
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Дрейпер 14 раз подал навылет и реализовал всего один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету его соперника восемь эйсов и два реализованных брейк-пойнта из двух. Также оба теннисиста сделали по три двойные ошибки.
В следующем круге Мастерса в Париже Джек Дрейпер встретится с Алексом де Минором из Австралии.
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