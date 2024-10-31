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НБА. Вашингтон побеждает Атланту, Бостон в овертайме уступает Индиане

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Атланту, Бостон в овертайме уступает Индиане

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Атланта" - 133:120 (33:34, 24:31, 36:27, 40:28)

"Индиана" - "Бостон" - 135:132 OT (35:31, 32:26, ​​33:29, 24:38, 11:8)

"Кливленд" - "Лейкерс" - 134:110 (42:23, 25:25, 32:31, 35:31)

"Филадельфия" - "Детройт" - 95:105 (26:22, 19:32, 22:31, 28:20)

"Шарлотт" - "Торонто" - 138:133 (30:16, 34:43, 39:37, 35:37)

"Майами" - "Нью-Йорк" - 107:116 (32:26, ​​26:26, 22:35, 27:29)

"Мемфис" - "Бруклин" - 106:119 (29:34, 33:33, 28:24, 16:28)

"Чикаго" - "Орландо" - 102:99 (18:33, 34:29, 34:25, 16:12)

"Оклахома" - "Сан-Антонио" - 105:93 (26:19, 33:25, 23:26, 23:23)

"Голден Стейт" - "Новый Орлеан" - 104:89 (28:20, 20:24, 31:22, 25:23)

"Клипперс" - "Портленд" - 105:106 (26:24, 24:30, 35:28, 20:24)

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