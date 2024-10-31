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Победный трехочковый Сиакама на последних секундах матча против Бостона – лучший момент тура НБА. Видео
Это было фантастически
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 30 на 31 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – трехочковый форварда "Индианы" Паская Сиакама в победном матче против "Бостона" на последних секундах овертайма.
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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