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Победный трехочковый Сиакама на последних секундах матча против Бостона – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол

Это было фантастически

Победный трехочковый Сиакама на последних секундах матча против Бостона – лучший момент тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – трехочковый форварда "Индианы" Паская Сиакама в победном матче против "Бостона" на последних секундах овертайма.

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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