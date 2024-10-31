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Киев-Баскет добыл тяжелую победу над Прикарпатьем-Говерлой
Гости сумели удержать преимущество
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Киев-Баскет одержал выездную победу, одолев Прикарпатье-Говерлу в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
В середине второй четверти гости захватили лидерство и довели игру до уверенной победы.
Команда Евгения Мурзина сумела отыграть двузначное отставание и выйти вперед за минуту до конца основного времени встречи.
Самым результативным игроком матча стал центровой Киев-Баскета Максим Сандул, который записал в свой актив дабл-дабл 10 очков + 18 подборов.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет 74:77 (20:23, 14:19, 16:18, 25:17)
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