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Киев-Баскет добыл тяжелую победу над Прикарпатьем-Говерлой

Баскетбол

Гости сумели удержать преимущество

Киев-Баскет добыл тяжелую победу над Прикарпатьем-Говерлой

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Киев-Баскет одержал выездную победу, одолев Прикарпатье-Говерлу в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

В середине второй четверти гости захватили лидерство и довели игру до уверенной победы.

Команда Евгения Мурзина сумела отыграть двузначное отставание и выйти вперед за минуту до конца основного времени встречи.

Самым результативным игроком матча стал центровой Киев-Баскета Максим Сандул, который записал в свой актив дабл-дабл 10 очков + 18 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет 74:77 (20:23, 14:19, 16:18, 25:17)

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БК Киев-Баскет Прикарпатье-Говерла Говерла-Прикарпатье
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