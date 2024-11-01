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НБА. Мемифис побеждает Милуоки, Юта проигрывает Сан-Антонио
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 31 октября на 1 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Мемфис" - "Милуоки" - 122:99 (40:24, 30:24, 29:22, 23:29)
"Даллас" – "Хьюстон" – 102:108 (21:34, 23:23, 28:31, 30:20)
"Юта" – "Сан-Антонио" – 88:106 (30:19, 23:28, 14:30, 21:29)
"Клипперс" – "Финикс" – 119:125 (37:20, 33:32, 23:39, 26:34)
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