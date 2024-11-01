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Самый известный баскетболист НБА определился с кандидатом в президенты США

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Самый известный баскетболист НБА определился с кандидатом в президенты США

Фото: Sporting News

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лейкерс", легендарный Леброн Джеймс, призвал своих соотечественников проголосовать на очередных выборах президента США за кандидата от демократической партии Камалу Харрис.

"О чем мы вообще здесь говорим? Когда я думаю о своих детях и семье и о том, какими они вырастут, выбор для меня очевиден – голосуйте за Камалу Гаррис"

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Букмекеры дают равные шансы на победу как Камале Харрис, так и кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

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