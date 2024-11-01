Самый известный баскетболист НБА определился с кандидатом в президенты США

Форвард "Лейкерс", легендарный Леброн Джеймс, призвал своих соотечественников проголосовать на очередных выборах президента США за кандидата от демократической партии Камалу Харрис.

"О чем мы вообще здесь говорим? Когда я думаю о своих детях и семье и о том, какими они вырастут, выбор для меня очевиден – голосуйте за Камалу Гаррис"

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Букмекеры дают равные шансы на победу как Камале Харрис, так и кандидату от республиканцев Дональду Трампу.