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Самый известный баскетболист НБА определился с кандидатом в президенты США
Прекрасный выбор
Фото: Sporting News
Форвард "Лейкерс", легендарный Леброн Джеймс, призвал своих соотечественников проголосовать на очередных выборах президента США за кандидата от демократической партии Камалу Харрис.
"О чем мы вообще здесь говорим? Когда я думаю о своих детях и семье и о том, какими они вырастут, выбор для меня очевиден – голосуйте за Камалу Гаррис"
Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Букмекеры дают равные шансы на победу как Камале Харрис, так и кандидату от республиканцев Дональду Трампу.
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