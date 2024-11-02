Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Детройт уступает Нью-Йорку, Бруклин побеждает Чикаго
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 1 на 2 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Нью-Йорк" – 98:128 (13:39, 33:30, 28:35, 24:24)
"Кливленд" – "Орландо" – 120:109 (34:16, 29:28, 32:34, 25:31)
"Шарлотт" – "Бостон" – 109:124 (25:40, 42:31, 19:21, 23:32)
"Атланта" – "Сакраменто" – 115:123 (26:33, 33:36, 31:33, 25:21)
"Бруклин" – "Чикаго" – 120:112 (37:30, 31:30, 24:30, 28:22)
"Торонто" – "Лейкерс" – 125:131 (19:43, 32:33, 37:23, 37:32)
"Новый Орлеан" – "Индиана" – 125:118 (35:35, 27:27, 33:27, 30:29)
"Миннесота" – "Денвер" – 119:116 (33:29, 31:32, 27:24, 28:31)
"Портленд" – "Оклахома" – 114:137 (24:37, 44:31, 17:38, 29:31)
Популярное сейчас
- Ингулец в матче с Александрией побил рекорд сезона УПЛ по интересном у показателю
- Экс-игрок Вереса и Миная всплыл на России
- Шевченко - один из "злодеев". FourFourTwo составил топ-10 "ограблений" в истории Золотого мяча
- Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О’Нила
- Букет или Range Rover? Анастасия Лунина похвасталась шикарным подарком от мужа
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico