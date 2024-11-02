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НБА. Детройт уступает Нью-Йорку, Бруклин побеждает Чикаго

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Детройт уступает Нью-Йорку, Бруклин побеждает Чикаго

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Нью-Йорк" – 98:128 (13:39, 33:30, 28:35, 24:24)

"Кливленд" – "Орландо" – 120:109 (34:16, 29:28, 32:34, 25:31)

"Шарлотт" – "Бостон" – 109:124 (25:40, 42:31, 19:21, 23:32)

"Атланта" – "Сакраменто" – 115:123 (26:33, 33:36, 31:33, 25:21)

"Бруклин" – "Чикаго" – 120:112 (37:30, 31:30, 24:30, 28:22)

"Торонто" – "Лейкерс" – 125:131 (19:43, 32:33, 37:23, 37:32)

"Новый Орлеан" – "Индиана" – 125:118 (35:35, 27:27, 33:27, 30:29)

"Миннесота" – "Денвер" – 119:116 (33:29, 31:32, 27:24, 28:31)

"Портленд" – "Оклахома" – 114:137 (24:37, 44:31, 17:38, 29:31)

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