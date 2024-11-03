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НБА. Бостон побеждает Шарлотт, Сакраменто в овертайме проигрывает Торонто
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь со 2 на 3 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Бостон" – 103:113 (24:38, 26:30, 24:17, 29:28)
"Торонто" – "Сакраменто" – 131:128 OT (37:29, 29:34, 30:23, 24:34, 11:8)
"Филадельфия" – "Мемфис" – 107:124 (28:24, 24:35, 23:33, 32:32)
"Милвоки" – "Кливленд" – 113:114 (38:30, 24:31, 22:26, 29:27)
"Сан-Антонио" – "Миннесота" – 113:103 (32:32, 30:25, 33:25, 18:21)
"Хьюстон" - "Голден Стейт" - 121:127 OT (20:38, 23:33, 37:25, 39:23, 2:8)
"Вашингтон" - "Майами" - (21:31, 27:25, 22:33, 28:29)
"Денвер" – "Юта" – 129:103 (37:26, 28:30, 34:19, 30:28)
"Финикс" – "Портленд" – 103:97 (22:18, 21:29, 44:18, 16:32)
"Клипперс" – "Оклахома" – 92:105 (28:19, 29:34, 21:28, 14:24)
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