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Михайлюк дебютировал за Юту в официальном матче НБА. Видео
Довольно неплохой старт
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл в составе "Юты" матч Национальной баскетбольной ассоциации. В поединке против "Денвера" наш соотечественник провел на игровой площадке 15 минут.
За это время Михайлюк успел набрать 6 очков (реализовал 2 из 5 трехочковых, 0 из 1 двухочковый), сделал 1 подбор, отдал 2 передачи, еще дважды сфолил и дважды потерял мяч.
Это был дебютный для Святослава поединок в составе "Юты".
You have to respect that Svi Mykhailiuk WILL shoot the ball when he gets it pic.twitter.com/pmk1pjlW3g— Jazz Lead (@JazzLead) November 3, 2024
SVI MYKHAILIUK, WELCOME TO THE JAZZ pic.twitter.com/QTjsKbcxoK— Jazz Lead (@JazzLead) November 3, 2024
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