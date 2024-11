Михайлюк дебютировал за Юту в официальном матче НБА. Видео

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл в составе "Юты" матч Национальной баскетбольной ассоциации. В поединке против "Денвера" наш соотечественник провел на игровой площадке 15 минут.

За это время Михайлюк успел набрать 6 очков (реализовал 2 из 5 трехочковых, 0 из 1 двухочковый), сделал 1 подбор, отдал 2 передачи, еще дважды сфолил и дважды потерял мяч.

Это был дебютный для Святослава поединок в составе "Юты".

Результаты тура НБА

You have to respect that Svi Mykhailiuk WILL shoot the ball when he gets it pic.twitter.com/pmk1pjlW3g