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Михайлюк дебютировал за Юту в официальном матче НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Довольно неплохой старт

Михайлюк дебютировал за Юту в официальном матче НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл в составе "Юты" матч Национальной баскетбольной ассоциации. В поединке против "Денвера" наш соотечественник провел на игровой площадке 15 минут.

За это время Михайлюк успел набрать 6 очков (реализовал 2 из 5 трехочковых, 0 из 1 двухочковый), сделал 1 подбор, отдал 2 передачи, еще дважды сфолил и дважды потерял мяч.

Это был дебютный для Святослава поединок в составе "Юты".

Результаты тура НБА

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