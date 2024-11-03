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Двухочковый Митчелла на последних секундах поединка против Милуоки – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол

Спасение команды

Двухочковый Митчелла на последних секундах поединка против Милуоки – лучший момент тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – двухочковый защитник "Кливленда" Донована Митчелла в победном матче против "Милуоки" на последних секундах заключительной четверти.

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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